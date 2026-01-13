El espíritu de la exploración del vino reflejado en un espumante

Esta bodega presenta un espumante que inaugura un nuevo capítulo dentro de una de sus líneas más emblemáticas, combinando legado, innovación y sofisticación.

Desde su fundación en 1883, Trapiche ha sido sinónimo de exploración, innovación y excelencia. Ese espíritu explorador es el que hoy da origen a Trapiche Medalla Brut Nature, un espumante que marca una nueva evolución dentro del universo Medalla.

La línea Medalla nació en 1983 para conmemorar los 100 años de Trapiche, como un homenaje a su legado, su maestría y su búsqueda incesante de la perfección. Desde entonces, se ha consolidado como un símbolo de sofisticación, tradición y orgullo, elaborado año tras año con uvas seleccionadas de viñedos propios.

El nuevo espumante de Bodega Trapiche está en la línea Medalla. El diseño de su emblemática medalla —concebido junto al Museo Nacional de Bellas Artes y el artista Víctor G. Gripo— refuerza el vínculo entre el vino y el arte, entre la historia y la creación. Con este nuevo espumante, Medalla evoluciona sin perder su esencia: mantiene su elegancia y prestigio, incorporando la frescura y el dinamismo de una categoría que invita a celebrar.

Cómo nació este nuevo espumante Trapiche Medalla Brut Nature surge como una expresión natural de la filosofía de la bodega: seguir explorando, innovando y reinterpretando su legado. El lanzamiento amplía el portfolio de la línea con una propuesta moderna, refinada y aspiracional, fiel al ADN de Trapiche. Una evolución que combina historia y modernidad, técnica y emoción, arte y exploración.

“Medalla Brut Nature para mí es un gran espumante en el cual combinamos uvas del Valle de Uco, elaborado bajo el sistema tradicional, o fermentación en botella y con una crianza que tiene 24 meses. Es un espumante muy equilibrado en la boca con muchas capas, pero también tiene en nariz es muy una frescura muy particular. Es un espumante que llega ahora en fin de año que viene bárbaro para el festejo y reflexionar sobre todo lo que fue en este año. Además de brindar por lo que viene", comenta Sergio Casé, hacedor del vino.