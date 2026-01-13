En fotos, así se disfruta del arte en Mendoza: dos muestras imperdibles entre Luján y Godoy Cruz

Mientras el Museo Fader propone un recorrido íntimo por la materialidad y la memoria en la obra de Fernando Rosas , el Espacio Arizu invita a sumergirse en el universo de Van Gogh y los grandes maestros del impresionismo a través de una experiencia inmersiva. Dos propuestas distintas y complementarias que confirman a Mendoza como un polo cultural activo durante el verano.

El Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa Fader, en Mayor Drummond, fue escenario del recorrido guiado por la muestra “Saldos y retazos”, a cargo de su autor, el reconocido artista mendocino Fernando Rosas . La actividad, realizada el sábado 10, permitió al público dialogar directamente con el proceso creativo y los conceptos que atraviesan la obra.

La exposición propone un recorrido por piezas que trabajan con fragmentos, texturas y materiales resignificados, donde el gesto escultórico dialoga con la memoria y el paso del tiempo. En este contexto, la palabra del artista suma una capa interpretativa que enriquece la experiencia estética y acerca el arte contemporáneo a públicos diversos.

Con una trayectoria consolidada desde 1993, Fernando Rosas ha expuesto en Mendoza, Buenos Aires y Rosario, así como en Santiago de Chile e Italia. Además, participa activamente en muestras colectivas y encuentros internacionales de escultura, y parte de su producción integra colecciones privadas de América, Europa y Asia.

Este recorrido profesional se traduce en una obra sólida, donde el trabajo con el volumen y la materia no es solo formal, sino también conceptual. “Saldos y retazos” se inscribe en esa línea de investigación estética que combina oficio, exploración y sensibilidad.

La muestra puede visitarse de martes a domingo y feriados, de 10 a 19, en los horarios habituales del museo. La propuesta forma parte de las acciones impulsadas por la Subsecretaría de Cultura para promover el acceso gratuito a las artes visuales y poner en valor la producción de artistas mendocinos en espacios patrimoniales de la provincia.

van-gogh2

Van Gogh y el impresionismo, en versión inmersiva en el Espacio Arizu

En Godoy Cruz, el Espacio Arizu se transforma este verano en un universo sensorial con “Van Gogh: una experiencia inmersiva”, una propuesta que, tras su exitosa convocatoria, extendió su permanencia durante todo enero y continuará en febrero.

Ubicada en Belgrano 1322, la muestra invita a sumergirse en la obra de Vincent Van Gogh y otros grandes referentes del impresionismo mediante una combinación de arte clásico y tecnología de última generación. El resultado es un recorrido envolvente que apela tanto a la emoción como al aprendizaje.

Un viaje visual y sonoro por las grandes obras del impresionismo

A través de proyecciones en gran formato, música envolvente y narración guiada, la exhibición propone adentrarse en el universo artístico de Van Gogh, acompañado por creaciones de Monet, Degas, Manet y otros maestros europeos.

Más de 70 imágenes emblemáticas se proyectan sobre paredes, techos y suelos, transformando cada sala en un lienzo vivo que envuelve al espectador. El Espacio Arizu fue especialmente adaptado para este recorrido, con salas de proyección, experiencias de realidad virtual en 3D, un sector con réplicas de obras representativas, espacios de dibujo didáctico y áreas interactivas con información sobre la vida y obra del artista.

Una propuesta cultural que conquista al público

El éxito de la muestra se refleja en la respuesta del público, que motivó la extensión de su duración durante toda la temporada estival. De este modo, la experiencia se consolida como una de las propuestas culturales más destacadas del verano mendocino, ideal para disfrutar en familia, con amigos o como parte de un recorrido turístico por el Gran Mendoza.

La exhibición ofrece una forma innovadora y accesible de acercarse al arte plástico universal, combinando tecnología, relato histórico y disfrute estético.

Entradas, horarios y turnos para la experiencia inmersiva

La muestra puede visitarse todos los días, de 16 a 00, siendo las 23 el último turno de ingreso. Cada recorrido tiene una duración aproximada de una hora, con un cupo máximo de 100 personas por turno, lo que garantiza una experiencia cómoda.

Las entradas están disponibles en Tuentrada.com, en Maxi Mall (Ciudad) y en la boletería del Espacio Arizu a partir de las 15.30. Hay precios promocionales y packs familiares.

Entrada general: $15.000

Pack familiar: $45.000 (2 adultos y 2 menores, desde 5 años)

Los menores abonan entrada desde los 5 años y deben ingresar acompañados por un adulto.

Las fotos de las muestras que conquistan al público

Saldos-y-retazos-3-1200x827 Fernando Rosas posa junto a sus obras en el Fader.

Fernando Rosas (1) Una importante cantidad de personas se dieron cita en el Fader el sábado.

rosas en el fader El público escuchó atentamente al artistas Fernando Rosas.

muestra de arte Dos turistas observan con atención una de las creaciones de Rosas.

van-gogh4 Debido al gran éxito de convocatoria, la experiencia inmersiva que recorre la obra de Vincent Van Gogh y los grandes maestros del impresionismo se extiende durante todo enero y continuará hasta febrero.

van-gogh1 Un viaje sensorial por el impresionismo es lo que propone la muestra en Godoy Cruz.

van-gogh3 El publico se interesa por cada detalle del gran Vincent Van Gogh.