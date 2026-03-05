Es gratis y está bajo la peatonal de Mendoza: una galería de arte subterránea que pocos conocen

Debajo del pulso urbano de Peatonal Sarmiento, un espacio de calma y vanguardia invita a conectar con la identidad mendocina a través de una muestra imperdible.

En el epicentro del movimiento mendocino existe un refugio de silencio y estética que pocos transeúntes logran advertir. El nuevo edificio de la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza, anexo de la Legislatura de Mendoza, alberga una sala de arte llamada Margarita Malharro de Torres, ubicado en Peatonal Sarmiento 247, no solo destaca por su transparencia y modernidad, sino por contener en su subsuelo una joya cultural. Allí, bajo el nivel de la calle, la artista Mily Repetto despliega su universo en la muestra “Vendimia Interior: mujer, raíz y fuego”, una propuesta que dialoga con el tiempo de cosecha y la potencia del mes de la mujer en esta llamativa galería.

image00002 Un rincón de calma y sofisticación en el corazón del edificio Margarita Malharro de Torres, espacio emplazado junto a la Legislatura de Mendoza. Foto: Diego Quiroga - MDZ La historia de este espacio es también la historia de la transformación de Mendoza. Según explican las encargadas del área de Cultura y Turismo de la Legislatura, María Balussi, Cintia Comba y María Inés Hernández, el edificio original nació como respuesta a la necesidad de una identidad institucional fuerte para la provincia, pero fue la reciente construcción del anexo lo que permitió abrir el juego a la comunidad. "Buscamos que el ciudadano sienta que este lugar le pertenece, que la cultura no está separada de la vida cívica", comentan durante el recorrido por las instalaciones que hoy sirven de marco para el talento local. “Queremos que tanto la comunidad como los artistas tengan un lugar de calidad para exponer y disfrutar, manteniendo un alto nivel de cultura”, enfatizó una de las encargadas que cuidan este espacio.

El secreto bajo la Peatonal: la galería de arte gratuita y su exposición sobre Vendimia Tras la devastación del terremoto en 1861, entre 1887 y 1889, se levantó allí el Club Social de Mendoza, un espacio neoclásico reservado exclusivamente para la aristocracia y el oficialismo de la época. Fue recién en 1909 cuando el gobernador Emilio Civit compró el edificio para que funcionara la Biblioteca San Martín, aunque terminó cediéndolo a la Legislatura, que no tenía casa propia. Al recorrer sus pasillos históricos, la carismática guía señala con orgullo la persistencia del lugar: “Seguimos acá, después de 117 años, en el edificio que nos prestó Emilio Civit”.

Muestra de arte Legislatura Parte de la muestra de Mily Repetto en el subsuelo del edificio anexo a la Legislatura. Foto: Diego Quiroga - MDZ Este nuevo sector trajo consigo leyes de vanguardia, como la creación del "Espacio de las Mujeres Mendocinas", un reconocimiento necesario dado que en el salón de los gobernadores no había ni un solo cuadro de una mujer. “Cualquier reforma que se hace en la Legislatura, al ser patrimonio histórico, tiene que salir sí o sí por ley; no se puede tocar el edificio de otra manera”, explica una de las encargadas sobre la rigurosidad con la que se protege este sitio. La elección del nombre del edificio anexo, inaugurado en 2019 en los años de gestión de la Vicegobernadora Laura Montero, no es azarosa y encierra una carga simbólica fundamental para la provincia. La nueva edificación rinde homenaje a Margarita Malharro de Torres, una figura clave en la historia política argentina. Ella se convirtió en la autora e impulsora de la Ley de Cupo Femenino.

Mirá el video del recorrido por las instalaciones de este moderno espacio destinado al arte: SALA DE ARTE MARGARITA LEGISLATURA Estética y pausa urbana: un recorrido por el espacio que redefine el concepto de galería pública. Video: Diego Quiroga - MDZ / Edición: Milagros Lostes - MDZ La arquitectura del edificio anexo es un manifiesto de modernidad que contrasta y a la vez abraza el patrimonio histórico mendocino. Al descender a la sala de arte, el visitante se encuentra con una estructura que permite que la luz y el aire circulen, creando un ambiente aspiracional y sofisticado. Es en este entorno donde la obra de Repetto cobra una dimensión especial, utilizando la raíz como símbolo de sostén y origen, recordándonos que, al igual que las vides que se aferran a nuestro suelo, la identidad se nutre de lo que permanece invisible pero vital.