Recorré "Miti Miti": todos los Sociales de una tarde de arte compartido

miti miti.jpg Parte de las obras de "Miti Miti", que están expuestas en la Sala de Arte de la Legislatura. MDZ/ Maru Mena

"Miti Miti", arte compartido, experiencias y mucho para ver

“Miti Miti” no es solo una exposición, sino una experiencia. Cada pieza da cuenta de un proceso de creación particular que va de lo individual a lo compartido, como un juego de tensiones afectivas y simbólicas. El resultado: obras que no pertenecen a uno ni al otro, sino a un tercer espacio de sentido, donde se mezclan el imaginario de Rudman -centrado en la memoria, la infancia, los objetos domésticos-, con las criaturas oníricas y escenarios insólitos de Rosas.