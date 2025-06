Arte y autoconocimiento: una experiencia única en un solo día

-¿Cuándo comenzaste con estas clases?

-Empecé a dar clases en el año 1990, di grupos regulares durante muchos años. Desde el año 2007 doy el seminario “Emoción y razón”, viaje a la inspiración y autoconocimiento. Básicamente mis clases ahora se centran a eso, a los workshop ocasionales en los que trabajo para empresas o para talleres de artistas ya formados, o para personas en particular. No hace falta tener experiencia previa, lo he dado para personas de todo tipo y lo bueno de la pintura, a diferencia de otras técnicas artísticas, es que realmente no hace falta una experiencia para poder pintar, es como cuando uno tenía ocho años, formas y colores en un cierto orden en un plano libre, no es muy complicado, y como ejercicio dispone a la libertad.