El look invernal de la China Suárez que se comentó mucho en redes

No te pierdas todos los detalles y fotos del look preppy-romántico que lució la China Suárez en Estambul.

La China Suárez, desde Estambul, anticipó uno de los estilos que dominarían el invierno 2026. Fanática del mix de estilos, eligió un conjunto cuadrillé en tonos bordó compuesto por chaqueta corta y mini con tablas, una silueta que remitió al universo preppy.

Debajo de la campera, llevó una blusa off white de cuello alto con volados y broderie, una pieza romántica que suavizó la estructura del conjunto y le añadió textura. La mezcla entre lo rígido del cuadrillé y la delicadeza de la blusa fue uno de los grandes aciertos del look.

Los accesorios terminaron de construir el estilismo, con un cinturón de cuero negro con hebilla dorada que le marcó la cintura, y unos anteojos de sol rectangulares en negro que le dieron un aire urbano que equilibró el romanticismo.

En cuanto al beauty look, La China optó por un maquillaje limpio, labios nude y una manicura vía láctea, mientras que el cabello lo lució recogido en una cola de caballo tirante.