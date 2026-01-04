Mauro Icardi puso su vida en juego y le hizo una gran promesa a la China Suárez

En un exclusivo restaurante turco, el delantero le habría jurado a la actriz que pasarán por el altar antes de que termine el 2026.

En este inicio de 2026, lo que parecía una simple cena romántica para recibir el año en Estambul terminó convirtiéndose en el escenario de una promesa explosiva. Según revelaron en El Diario de Mariana, Mauro Icardi habría aprovechado el brindis de medianoche para sellar su destino junto a Eugenia la China Suárez, dejando atrás años de idas y vueltas para apostar por un futuro legalmente unidos.

Los detalles de la joya que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez La China y MAuro en ODP Mientras espera la sentencia de divorcio de Wanda Nara, Mauro Icardi ya planea su nueva vida legal con la China. Archivo MDZ La reconstrucción de los hechos indica que el clima en el restaurante "paquete" de Turquía era de absoluta complicidad. Lejos de los reclamos del pasado, los panelistas del ciclo de Mariana Fabbiani aseguraron que el futbolista miró fijamente a la China Suárez y soltó la frase que nadie esperaba: “te prometo que este año… ¡hay casamiento!”.

Para refrendar este pacto, trascendió que Icardi ya le obsequió una pieza de joyería de alto valor, que incluye un reloj exclusivo y un anillo que muchos interpretan como una alianza de compromiso previa al gran evento.

China Suárez y Mauro Icardi Un anillo y un reloj de alta gama: los costosos regalos que el futbolista le habría dado a la actriz como símbolo de compromiso. Foto: Instagram @sangrejaponesa La logística de la boda ya estaría en marcha y promete ser uno de los eventos más extravagantes de la década. El plan de la pareja sería dar el "sí, quiero" en un entorno cinematográfico: “En Estambul. En el Bósforo. Podés ir navegando por el Bósforo”. Esta locación no solo resalta el presente de la pareja en tierras turcas, sino que marca un quiebre definitivo con la historia previa del deportista.