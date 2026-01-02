El letal posteo de la China Suárez con indirecta a Wanda Nara que después borró: "Pagan para..."

La actriz le envió un mensaje a los haters con una clara indirecta a la exmujer de Mauro Icardi.

La China Suárez fue, sin lugar a dudas, uno de los personajes del año del 2025 junto a Mauro Icardi. La actriz fue y es duramente criticada en las redes sociales y en las últimas horas respondió a los haters y le lanzó una indirecta a Wanda Nara que no pasó desapercibida.

Pochi, panelista de Puro Show (El Trece), compartió en su cuenta de Instagram la publicación de la artista que minutos después decidió borrar. Todo ocurrió en la previa de la cena de Año Nuevo que tuvo con el futbolista en Turquía.

"Cuando pagan para hundirte, pero todo te chupa un huevo. Feliz año para todos y todas. Sean felices y reciban lo mejor", comenzó escribiendo. Luego, agregó: "Me veo hermosa en todas mis versiones, ni lo intentes", aseguró junto a una publicación donde se burlaban de ella.