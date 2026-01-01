La China Suárez y Mauro Icardi recibieron el 2026 con looks idénticos y de lujo

Descubrí cuánto costaron las prendas de Polo Ralph Lauren que eligieron La China Suárez y Mauro Icardi para sus looks.

Luego de pasar la Navidad en Argentina junto a sus hijos y familias, la China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Turquía para retomar su rutina internacional y comenzar el 2026 instalados nuevamente en Estambul. Ese regreso eligieron mostrarlo a través de imágenes que evidenciaron una sintonía estilística muy marcada.

Desde la cuenta oficial de la actriz, apareció un collage en el cual ambos lucieron sweaters a juego de la reconocida firma Polo Ralph Lauren. Mauro Icardi optó por un sweater negro con dos ositos bordados, una prenda inspirada (según el sitio oficial de la marca) en una fotografía icónica de Ralph Lauren junto a su esposa, Ricky Anne Lauren, durante una entrega de premios a fines de la década del 70. El diseño se encuentra valuado en 695 euros y forma parte de una edición especial.

Por su parte, la China Suárez llevó un sweater color crema perteneciente a la colección del Año Nuevo Lunar 2026. En esta versión, el tradicional Polo Bear aparecía vestido con un look festivo de la marca, celebrando el año del caballo. La prenda tiene un valor de 595 euros y logró un contraste armónico con el sweater oscuro de Icardi, sin perder coherencia visual entre ambos.

De esa manera, luciendo ropa y accesorios de lujo, la China Suárez y Mauro Icardi inauguraron el 2026.