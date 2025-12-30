¿Se ilusiona River? La fuerte condición que le pusieron a Mauro Icardi para renovar su contrato en Turquía

Ante el rumor de una posible llegada a River en este mercado de pases, Galatasaray le impuso una fuerte medida al delantero argentino para renovar su contrato.

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena tras una novedad inesperada surgida desde la dirigencia de Galatasaray, el club turco donde se consolidó como referente absoluto a partir de sus goles y actuaciones determinantes.

Luego de semanas marcadas por versiones cruzadas y cierto clima de tensión, el conjunto de Estambul avanzó con conversaciones para renovar el contrato del delantero argentino, actual capitán y principal carta ofensiva del equipo. Sin embargo, la iniciativa llegó acompañada de una condición que generó sorpresa.

La condición que le impuso Galatasaray a Mauro Icardi para renovar su contrato De acuerdo a lo informado por el diario Fanatik, la propuesta contempla una extensión por dos temporadas más, aunque con una reducción sustancial del salario. Icardi pasaría a percibir cinco millones de euros anuales, la mitad de los diez que figuran en su vínculo vigente, que expira en junio próximo.

Mauro Icardi Galatasaray le impuso a Icardi bajar la mitad de su sueldo para seguir jugando en el club. @GalatasaraySK El timing del ofrecimiento no resultó casual. La reciente presentación frente a Kasmpaa, en la que volvió a recibir una clara muestra de respaldo por parte de los hinchas, habría acelerado los movimientos de la dirigencia para sentarse a negociar la continuidad del atacante, aunque los términos económicos encendieron las alertas.

¿River se ilusiona con la posibilidad de fichar a Icardi? La situación se dio, además, en paralelo a los rumores que lo vincularon con River, una versión que tomó fuerza en los últimos días y generó repercusiones tanto en Turquía como en la Argentina. Incluso, algunas publicaciones mencionaron un supuesto aval de María Eugenia Suárez, pareja del futbolista y reconocida simpatizante del club de Núñez.