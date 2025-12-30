¿Se ilusiona River? La fuerte condición que le pusieron a Mauro Icardi para renovar su contrato en Turquía
Ante el rumor de una posible llegada a River en este mercado de pases, Galatasaray le impuso una fuerte medida al delantero argentino para renovar su contrato.
Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena tras una novedad inesperada surgida desde la dirigencia de Galatasaray, el club turco donde se consolidó como referente absoluto a partir de sus goles y actuaciones determinantes.
Luego de semanas marcadas por versiones cruzadas y cierto clima de tensión, el conjunto de Estambul avanzó con conversaciones para renovar el contrato del delantero argentino, actual capitán y principal carta ofensiva del equipo. Sin embargo, la iniciativa llegó acompañada de una condición que generó sorpresa.
La condición que le impuso Galatasaray a Mauro Icardi para renovar su contrato
De acuerdo a lo informado por el diario Fanatik, la propuesta contempla una extensión por dos temporadas más, aunque con una reducción sustancial del salario. Icardi pasaría a percibir cinco millones de euros anuales, la mitad de los diez que figuran en su vínculo vigente, que expira en junio próximo.
El timing del ofrecimiento no resultó casual. La reciente presentación frente a Kasmpaa, en la que volvió a recibir una clara muestra de respaldo por parte de los hinchas, habría acelerado los movimientos de la dirigencia para sentarse a negociar la continuidad del atacante, aunque los términos económicos encendieron las alertas.
¿River se ilusiona con la posibilidad de fichar a Icardi?
La situación se dio, además, en paralelo a los rumores que lo vincularon con River, una versión que tomó fuerza en los últimos días y generó repercusiones tanto en Turquía como en la Argentina. Incluso, algunas publicaciones mencionaron un supuesto aval de María Eugenia Suárez, pareja del futbolista y reconocida simpatizante del club de Núñez.
No obstante, la actriz desmintió públicamente esas versiones y buscó bajar el tono de la especulación: “¿Que yo di el ok para qué? Jajaja. No me meto en la carrera de mi pareja, no soy su manager ni quiero serlo. Estoy feliz en Turquía, no intenten desviar la atención de lo que realmente importa”, expresó en sus redes.
Los números de Icardi en este 2025
Mientras se define su futuro contractual, Icardi continúa demostrando plena vigencia a los 32 años, incluso tras haber dejado atrás una grave rotura de ligamentos. En la presente temporada con el Galatasaray, acumula nueve goles en 16 partidos con un promedio impactante de una conquista cada 79 minutos, números que sostienen su peso específico dentro del equipo.