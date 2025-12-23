¿Mauro Icardi puede llegar a River en 2026? Las distintas versiones y el sugerente tuit de la China Suárez

Trascendió el rumor de un posible arribo de Mauro Icardi a River para la próxima temporada y hasta la propia China Suárez se expresó al respecto.

Mauro Icardi, uno de los futbolistas argentinos que más cámaras se llevan (y no siempre necesariamente por temas deportivos), se encuentra en el país aprovechando el parate de la Superliga Turca por fin de año. Y a las pocas horas de poner los pies en suelo argentino, surgió el fuerte rumor de su posible llegada a River Plate.

Periodistas cercanos a él y a su pareja, la China Suárez, indicaron que el delantero de 32 años mantuvo charlas con Stéfano Di Carlo para arreglar su potencial arribo al club en este mercado de pases. Sin embargo, esta versión no ha sido respaldada por ningún medio partidario ni fuente oficial.

Mauro Icardi Mauro Icardi durante su último partido con Galatasaray. @GalatasaraySK Lo cierto es que el contrato del atacante rosarino con el Galatasaray (donde rompió un récord goleador en su último partido) se extiende hasta mediados del 2026, y el salario que percibe es de los más altos del plantel. Al elenco de Núñez le resultaría imposible siquiera acercarse a ese número, más con las intenciones de acotar el presupuesto respecto de temporadas anteriores.

Y si bien es verdad que en el pasado existieron conversaciones entre el futbolista y la dirigencia millonaria, y el propio Icardi expresó su interés de vestir la banda roja, hay pocas posibilidades de que su fichaje se produzca en este mercado y no hay señales concretas de que vaya a suceder en el corto plazo. De hecho, hasta su pareja se expresó públicamente al respecto.