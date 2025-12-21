Mauro Icardi marcó un golazo y rompió un récord de más de 23 años en el Galatasaray

Mauro Icardi anotó el tercer tanto en la victoria 3-0 del Galatasaray sobre Kasimpasa y alcanzó una importante marca con su club.

En medio de los constantes escándalos de su vida privada, Mauro Icardi no está teniendo un presente sencillo en al Galatasaray, llegando a tener reiterados problemas con los cuerpos técnicos, dirigentes y la hinchada. Aún así, logra salir a flote por su indiscutible calidad futbolística.

Este domingo, el elenco naranjirrojo venció 3-0 al Kasimpasa por la fecha 13 de la Superliga de Turquía. El delantero rosarino marcó el tercero de los goles en una gran jugada en la que eludió a dos defensores en el área grande y definió muy bien al segundo palo, un remate imposible de atajar para el arquero rival.

De este modo, su equipo logró mantener la punta en la tabla de posiciones con 42 unidades, 3 más que Fenerbahçe, escolta con 39. Pero el tanto del argentino no solamente fue importante para eso, ya que le permitió además romper un importante récord.

Con el de hoy, Icardi alcanzó lo 60 goles anotados con el Galatasaray por la liga turca, que lo convierten en el máximo goleador extranjero de su club por el campeonato local de todos los tiempos, superando los 59 que había hecho el histórico artillero rumano Gheorghe Hagi entre 1996 y 2002.