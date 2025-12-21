Atento, Scaloni: Nico González se desgarró en la victoria de Atlético Madrid ante Girona

Nico González debió abandonar el campo a los 28 minutos del primer tiempo por una fuerte dolencia en la parte posterior de su pierna derecha.

Nicolás González, si bien es un nombre habitual en las convocatorias de la Selección argentina y Lionel Scaloni pareciera tener una debilidad por él, no tiene asegurada al 100% su participación en el Mundial 2026, por lo que, a falta de poco más de medio año para su inicio, debe esforzarse para no perder su lugar en el combinado nacional.

En ese sentido, este domingo sufrió un duro traspié en el triunfo por 3-0 del Atlético de Madrid sobre Girona por la fecha 17 de LaLiga. El delantero de 27 años fue titular en el equipo del Cholo Simeone, pero no pudo finalizar siquiera el primer tiempo por una lesión muscular que sufrió antes de la media hora.

La lesión de Nicolás González en Atlético de Madrid La lesión de Nicolás González en Atlético de Madrid Yendo a buscar un pase en profundidad, el escobarense debió interrumpir abruptamente su carrera por una molestia en su pierna derecha, a la que se llevó rápidamente una mano antes de tirarse al suelo. La forma en la que se dio el incidente, solo y sin que le hicieran una falta, y su cara de dolor, dan a entender de que se trata de un desgarro en el isquiotibial o cuádriceps posterior.

Aún no se sabe con certeza el grado de la lesión y en el club ya se encuentran realizándole los exámenes correspondientes. No pareciera ser de todos modos una lesión que requiera demasiado tiempo de recuperación. Sin embargo, por más de que pueda tratarse de algo leve, tendrá que cuidarse de que no desencadene en nuevas dolencias de aquí al Mundial que no le permitan llegar en condiciones óptimas y ser convocado para la Selección.