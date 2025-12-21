Matías Almeyda explotó contra el arbitraje en la derrota del Sevilla frente al Real Madrid: "Yo no soy payaso de ningún circo"

Matías Almeyda no pudo ocultar su bronca contra el juez del partido tras la derrota de su equipo ante el Merengue en el Bernabéu.

El pasado sábado por la tarde, el Real Madrid de Xabi Alonso sufrió de más, pero se quedó con tres puntos claves en la lucha por el liderato de La Liga de España al vencer por 2-0 al Sevilla de Matías Almeyda en el Bernabéu.

En un partido que estuvo marcado por un polémico arbitraje de Alejandro Muñíz Ruiz, quien señaló dos penales a favor del Merengue en dos minutos y que luego fueron revisados por el VAR. Además, en el entretiempo decidió expulsar al entrenador argentino por protestar.

El brutal enojo de Matías Almeyda con el árbitro en la derrota del Sevilla Tras el final del partido, el Pelado habló en conferencia de prensa y allí no pudo ocultar su enojo contra el juez del encuentro: "Los árbitros tienen micrófonos. Este señor me expulsó porque reclamé una falta en el primer tiempo, me gustaría que escuchen los audios", comenzó.

El brutal enojo del Pelado Almeyda con el árbitro tras la derrota ante el Madrid @MundoDeportivo "Yo no soy payaso de ningún circo, tengo mi historia en el fútbol. Cuando la falta de humildad supera lo que puede ser un diálogo cordial, estamos haciendo del deporte algo con autoritarismo. En algún momento van a tener que suspender a un árbitro por dirigir mal", agregó el DT del Sevilla.