El problema que podría traerle Franco Mastantuono al Real Madrid en el partido de 16vos de Copa del Rey

De cara al partido frente al Talavera, Mastantuono podría generarle un dolor de cabeza a Xabi Alonso y al Merengue por una norma impuesta por la RFEF.

Luego del trabajado triunfo por 2-1 frente al Alavés, el Real Madrid de Xabi Alonso volverá a la acción este miércoles cuando se enfrente al Talavera de la Reina, equipo que milita en la Primera Federación (Tercera División), por los 16vos de final de la Copa del Rey.

De cara a este compromiso, el entrenador español planea darle descanso a los futbolistas titulares como Mbappé, Vinicius, Courtois, entre otros y podría jugar con un once totalmente alternativo. Dentro de ese equipo podría estar Franco Mastantuono, quien viene sumando muy pocos minutos en los últimos compromisos.

Sin embargo, tanto Xabi Alonso como el volante argentino podrían tener un dolor de cabeza para este compromiso y eso se debe a que la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) hizo un cambio en su reglamento para esta competición y los clubes pueden utilizar a cuatro futbolistas de su filial en el once titular.

franco mastantuono Franco Mastantuono y el dilema que le puede generar a Xabi Alonso y al Real Madrid en la Copa del Rey. Shutterstock Mastantuono está inscripto en la filial del Real Madrid y podría incumplir una norma en la Copa del Rey "Durante todo el desarrollo del partido, los equipos no podrán estar integrados por más de cuatro futbolistas de los que no conforman la plantilla de la categoría que militan", explica la regla. Ante esto, Mastantuono es uno de los futbolistas que está inscripto como jugador del Castilla, filial del Merengue, y podría llegar a ser uno de los elegidos por el DT para este compromiso, por lo que también tiene chances de incumplir con esta norma en caso de que cuatro o más jugadores de las inferiores compartan cancha con él.