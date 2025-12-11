A pesar de la crisis del Real Madrid, Xabi Alonso se mostró confiado de revertir la situación: "Todo pasa"

El Merengue perdió ante el Manchester City y estiró su mala racha, pero Xabi Alonso sigue con confianza para mantenerse en el cargo. Mirá lo que dijo.

El Real Madrid sigue sin levantar cabeza. Tras las derrotas frente al Liverpool y Celta de Vigo y los tres empates al hilo en la Liga de España, el conjunto dirigido por Xabi Alonso volvió a sumar una nueva decepción ante su gente y se fue silbado del Bernabéu.

En esta ocasión, el verdugo fue el Manchester City de Pep Guardiola que se llevó tres puntos de oro al imponerse por 2-1 con goles de O’Reilly y Haaland mientras que Rodrygo había puesto en ventaja a la Casa Blanca.

Xabi Alonso, con fe a pesar del mal momento del Real Madrid Tras el final del partido, Xabi Alonso habló en conferencia de prensa y se mostró con mucha confianza de cara al futuro pese a que varios medios daban como hecho que sería despedido en los próximos días: “No tengo nada que reprochar. Los resultados no son buenos, somos críticos y autoexigentes, pero tenemos que seguir trabajando. Pasará, porque todo pasa", sentenció.

Xabi Alonso: "Siento el respaldo de mis jugadores, hemos empezado muy bien, haciendo lo que queríamos, pero cuando no estás en tú mejor momento pasan estás cosas, yo hoy solo quiero agradecer a mis jugadores, ya pasará este momento." pic.twitter.com/8jn6kNSjgl — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) December 10, 2025 Por otro lado, el DT español hizo un análisis de la derrota del Madrid frente a los Ciudadanos: "Ha sido muy disputado, con diferentes momentos. Hemos empezado muy bien, haciendo lo que queríamos, cuando no estás en el mejor momento anímico, y esos 10 minutos se nos han puesto por delante con muy poquito. El equipo no ha perdido la cara al partido en ningún momento", aseguró.