La bronca de Pep Guardiola con el árbitro Turpin tras la victoria frente al Real Madrid por Champions: "Tienen que ver lo del..."

El enojo de Pep Guardiola con el árbitro francés a pesar del triunfo del City sobre el Real Madrid.

El partidazo de la quinta fecha de la fase liga de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City se lo llevó Pep Guardiola. Los Ciudadanos dieron el gran golpe en el Santiago Bernabéu y con goles de O’Reilly y Haaland se impusieron por 2-1 (Rodrygo marcó para el Merengue) y se llevaron los tres puntos.

A pesar de que haberse llevado un triunfo histórico de la casa del equipo más ganador de todo los tiempos, el entrenador español no se mostró conforme con el arbitraje de Clément Turpin, quien tuvo que ser llamado por el VAR para que revise un clarísimo penal de Rüdiger sobre Haaland que derivó en el 2-1 final.

"Tienen que ver los del VAR, porque los árbitros no tienen sonido para hacerlo. Luego hemos estado un pelín (poco) mejor. Ellos han tenido algunas ocasiones, pero nosotros también", comenzó el DT del Manchester City.

Además, también se quejó de la doble amarilla que no recibió el central alemán, que podría haber dejado al Madrid con 10 durante todo el segundo tiempo: "Era penalti muy claro y el VAR lo ha hecho. Si el de ayer del Liverpool-Inter fue, el de hoy también", añadió.