Manchester City venció 2-1 al Real Madrid en el Bernabéu: Mastantuono no sumó minutos
Por la fecha 6 de la fase de liga, el City de Pep Guardiola se impuso como visitante sobre el Real Madrid de Xabi Alonso.
El Manchester City venció este miércoles por 2-1 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, por el encuentro correspondiente a la sexta fecha de la fase de liga UEFA Champions League. Franco Mastantuono, pese a estar recuperado de su lesión, no sumó minutos y vio todo el partido desde el banco de suplentes.
Con este resultado, el conjunto liderado por el director técnico Pep Guardiola se quedó con el cuarto lugar de la tabla de posiciones y desplazó al elenco de Xabi Alonso al séptimo escalón, en lo que fue el último compromiso continental del año calendario.
El gol de Rodrygo para el 1-0 del Real Madrid
Los dos goles del elenco británico fueron realizados por el inglés Nico O’Reilly y el noruego Erling Haaland. Mientras que el único tanto de equipo español llegó de la mano del brasileño Rodrygo.
Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, ambos equipos ingresaron al terreno de juego con una estrategia ofensiva clara y directa que generó una intensa dinámica de ida y vuelta. En el minuto 28, el Merengue abrió el marcador. Rodrygo definió una jugada colectiva con un disparo preciso desde adentro del área chica, sin ninguna oposición por parte de su rival.
El gol de O'Reilly para el empate de Manchester City
Pero, a los 35 minutos, los Citizens igualaron la disputa. Nico O'Reilly aprovechó un rebote que proporcionó el arquero belga Thibaut Courtois y con un disparo potente, dentro del área chica, envió la pelota al fondo de la red.
Además, en el minuto 43, el centrodelantero noruego Erling Haaland convirtió desde el punto penal y selló el primer tiempo con un sólido 2-1 en el tanteador.
El gol de penal de Haaland para el 2-1 de Manchester City
En el complemento del encuentro, el Real Madrid regresó al terreno de juego con una actitud diferente, pero las imprecisiones en las definiciones sentenciaron su caída delante de sus hinchas frente al Manchester City.
