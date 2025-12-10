José Mourinho fue consultado sobre una posible vuelta al Real Madrid: su tajante respuesta

Ante los rumores de una posible salida de Xabi Alonso, al DT portugués le preguntaron si volvería a dirigir al Real Madrid y su respuesta fue contundente.

El Real Madrid no está atravesando un buen presente futbolístico y muchos hinchas piensan que el principal culpable es Xabi Alonso. Tal es así, que si el Merengue llega a perder este miércoles ante el Manchester City por la Champions League, el entrenador español sería despedido de su cargo.

El gran problema comenzó tras la derrota frente al Liverpool en Anfield con el gol de Mac Allister. De ahí en adelante, el Merengue cosechó tres empates consecutivos por la Liga de España y el pasado domingo recibió un duro golpe al caer por 2-0 frente al Celta de Vigo en el Bernabéu. Ante esta serie de malos resultados, Alonso ya camina por la cuerda floja.

Xabi Alonso Xabi Alonso en la cuerda floja en el Real Madrid. EFE Con todo este contexto, a quien le preguntaron sobre una posible vuelta al Real Madrid fue a José Mourinho. El entrenador del Benfica, es uno de los más ganadores de la historia y ya sabe lo que es dirigir al Merengue (estuvo tres temporadas en las que conquistó una liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España).

La contundente respuesta de Mourinho sobre si volvería al Real Madrid En la previa del choque entre las Águilas y el Napoli, el portugués recibió una llamativa pregunta en conferencia de prensa al hablar de la situación de Xabi Alonso en el Madrid: "¿Si? No me haga preguntas del tipo de ¿Qué pasaría si...?", comenzó. Sin embargo, el periodista redobló la apuesta y dijo: "Es muy difícil decirle que no al Real Madrid".