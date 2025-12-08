La señal de Xabi Alonso acerca de cuándo Mastantuono volverá a jugar en el Real Madrid: "tiene que trabajar, pero..."

Franco Mastantuono, pese a ser convocado en los últimos 3 partidos, todavía no volvió a sumar minutos con el Real Madrid tras su pubalgia.

Franco Mastantuono arrancó su estadía en el Real Madrid de manera sorprendente, ganándose la titularidad desde el principio y jugado casi todos los partidos, pese a que los números duros no lo acompañaban. Sin embargo, la pubalgia que sufrió hace poco más de un mes modificó el panorama de manera radical.

El joven crack de Azul no juega desde el 1 de noviembre, en la victoria 4-0 sobre Valencia, y si bien hace unas semanas comenzó a ser convocado nuevamente, aún no volvió a sumar minutos y vio los últimos tres encuentros desde el banco de suplentes. Pero, luego de la caída del domingo ante del Celta de Vigo, Xabi Alonso dio señales acerca de cuándo podría darse su potencial retorno.

Xabi Alonso habló sobre la situación de Mastantuono Xabi Alonso habló sobre la situación de Matantuono "Franco está recuperando la forma. Después de la pubalgia, todavía tiene que trabajar y entrenar más", advirtió el entrenador español en conferencia de prensa al ser consultado por el regreso del ex River a las canchas. De todos modos, dejó en claro que el mismo puede producirse en cualquier momento: "Está mejorando y cada vez está más cerca de poder jugar", apuntó.

"Ya está entrando en las convocatorias, o sea que lo tenemos disponible", sentenció al respecto el técnico merengue. Por lo tanto, Mastantuono, más temprano que tarde, podría volver a calzarse nuevamente en un duelo oficial la camiseta blanca, con la que acumula 12 partidos jugados, 9 como titular, con 1 gol convertido en el triunfo 4-1 sobre Levante.