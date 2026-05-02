Los tremendos elogios de Álvaro Arbeloa a Mastantuono, en medio de los rumores de su regreso a River

Muy relegado en el Real Madrid, trascendió que Mastantuono puede ser cedido a otro club en el próximo mercado, pero podría tener otra oportunidad en España.

La estadía de Franco Mastantuono en el Real Madrid no está siendo sencilla. Pese a haber arrancado la temporada como titular y ser recibido con mucha pompa, no pudo destacar como se esperaba, quedó muy relegado en el plantel desde la salida de Xabi Alonso y los hinchas no son muy amables con él cuando le toca entrar al campo.

En el último tiempo se viene hablando en España de que la Casa Blanca tiene planificado cederlo a préstamo para la próxima temporada para que gane rodaje, y trascendió el fuerte rumor de que podría producirse su regreso a River Plate de cara a la segunda parte del 2026.

Los elogios de Álvaro Arbeloa a Franco Mastantuono Los elogios de Álvaro Arbeloa a Franco Mastantuono En medio de estas versiones, Álvaro Arbeloa, su actual DT, habló esta mañana del joven crack de Azul y lo llenó de elogios: "Es un chico que está trabajando realmente muy bien y cuando juega tiene ese deseo por demostrar todo lo que lleva dentro y demostrar a la afición madridista el jugador que han fichado", destacó este sábado en conferencia de prensa.

"Es realmente joven y podría estar jugando en el equipo juvenil del club, pero sí que le ves el talento que tiene y su grandísima madurez. No parece que tenga 18 años por cómo habla o por cómo se comporta y me parece un chico con un futuro extraordinario. Es de los que merece la pena por el talento que tiene, por sus capacidades, por su compromiso y por su mentalidad", remarcó en la misma sintonía.

Y concluyó su halago con un mensaje para su futuro inmediato: "Los jugadores argentinos creo que aquí siempre tienen una gran cabida porque ese temperamento, esa mentalidad ganadora la comparten con los valores del Real Madrid. Y Franco encarna lo que debe ser un jugador de este club y ojalá que lo podamos disfrutar por muchos años".