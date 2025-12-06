Con un gol de Lautaro Martínez, el Inter goleó 4-0 al Como y recuperó momentáneamente la punta de la Serie A

Con tantos de Lautaro Martínez, Thuram, Calhanoglu y Carlos Augusto, el Inter de Milán aplastó al Como de Nico Paz por la fecha 14.

El Inter de Milán de Lautaro Martínez destrozó este sábado al Como 1907 de Nico Paz al vencerlo 4-0 en San Siro por la fecha 14 de la Serie A, en la que fue la segunda goleada consecutiva que dispara al optimismo al combinado interista para el duelo de la Champions League del martes ante el Liverpool.

Después del 5-1 en Copa Italia ante el Venecia, llegó el 4-0 ante uno de los mejores equipos del campeonato para asaltar momentáneamente el liderato. Toda la presión está ahora en manos de Milan y Napoli, obligados a ganar para volver a estar en lo más alto.

El gol de Lautaro Martínez para el 1-0 del Inter El gol de Lautaro Martínez para el 1-0 del Inter El del Toro fue el primero de los goles, el único en una primera mitad marcada también por la lesión de Álvaro Morata, sustituido a la media hora por molestias en su aductor izquierdo. Fulminó el bahiense la contra brutal del Inter desde la zona del punto de penal, con un remate de primera a la gran carrera de Luis Henrique por banda derecha en el minuto 11.

Obligado a reaccionar para intentar sorprender en un escenario como San Siro, Fábregas envalentonó a su equipo con presión alta. Le funcionó durante unos minutos. Rozaron el gol incluso Douvikas y Álex Valle en dos ocasiones clarísimas para los 'Lariani, pero los espacios que dejó atrás acabaron pasando factura ante un equipo tan decisivo como el Inter en ese sentido.

El gol de Calhanoglu para el 3-0 del Inter Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1997377334257553547?s=20&partner=&hide_thread=false ¡SIEMPRE LE PEGA BIEN! Calhanoglu y un nuevo gol de media distancia para el 3-0 de Inter sobre Como.



Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NHhCDekV9T — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025 Thuram fue el encargado de ampliar la ventaja a la hora de duelo, aunque en este caso fue en un saque de esquina, con un remate casi bajo palos tras la peinada de Acerbi. Los otros dos, ya con mucho más espacio a la espalda con el Como volcado y el partido decidido, entre el 80 y el 90. Calhanoglu finalizó desde la frontal otra contra decisiva. Y Carlos Augusto remachó el centro lateral de Dimarco. Los dos carrileros, algo habitual en el Nerazzurro, protagonistas de un tanto más.