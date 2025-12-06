Presenta:

En vivo: el Inter Miami de Messi vence 1-0 a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS

Por el título de liga estadounidense, el Inter Miami de Messi se impone en el Chase Stadium sobre Vancouver con un gol en contra de Ocampo al minuto 8.

El Inter Miami de Messi juega la final de la MLS ante Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium.

De la mano de Lionel Messi, el Inter Miami, tras ganar el título de la Conferencia Este, va ahora por el campeonato de la MLS 2025. En la final, que se disputa en el Chase Stadium, se mide con el Vancouver Whitecaps de Canadá, en donde brilla Thomas Müller, el gran cuco histórico de la Pulga.

El gol en contra de Ocampo para el 1-0 de Inter Miami

El gol en contra de Ocampo para el 1-0 de Inter Miami

El minuto a minuto de Inter Miami - Vancouver Whitecaps

