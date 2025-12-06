En vivo: el Inter Miami de Messi vence 1-0 a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS
Por el título de liga estadounidense, el Inter Miami de Messi se impone en el Chase Stadium sobre Vancouver con un gol en contra de Ocampo al minuto 8.
De la mano de Lionel Messi, el Inter Miami, tras ganar el título de la Conferencia Este, va ahora por el campeonato de la MLS 2025. En la final, que se disputa en el Chase Stadium, se mide con el Vancouver Whitecaps de Canadá, en donde brilla Thomas Müller, el gran cuco histórico de la Pulga.