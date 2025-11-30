Lautaro Martínez marcó un doblete en el triunfo de Inter y se convirtió en su cuarto goleador histórico

El Inter venció 2-0 al Pisa con dos goles de Lautaro Martínez, que alcanzó los 163 tantos convertidos con el elenco milanés.

El Inter de Milán se recuperó este domingo de su derrota en el derbi ante el Milan con una victoria balsámica ante el recién ascendido Pisa por 2-0, con un doblete de Lautaro Martínez, que lo coloca como el máximo goleador de la Serie A y el cuarto de la historia de su club en solitario.

Apareció el capitán en el momento oportuno una vez más. Dos zarpazos casi idénticos, en el minuto 69 y a los 83', que disiparon dudas en Pisa y reconciliaron al equipo tras la derrota en el Derby della Madonnina el pasado domingo. Superó el Toro con este doblete los 5 tantos de su compatriota Nico Paz y se aupó a lo más alto de la tabla de goleadores del campeonato italiano con 6.

El primer gol de Lautaro Martínez para el 1-0 del Inter El primer gol de Lautaro Martínez para el 1-0 del Inter Y ya con 163 goles, se colocó como el cuarto máximo goleador de la historia del Inter, superando definitivamente los 161 con los que empataba a Sandro Mazzola, ya en el quinto puesto.

Pudieron ser tres los tantos del jugador diferencial del rumano Cristian Chivu, pero el palo le apartó del triplete en un partido muy complicado ante un recién ascendido como el Pisa que no dejó espacios en todo el duelo, con el español Raúl Albiol ejerciendo de líder en la zaga a sus 40 años.

La resistencia de Albiol y compañía duró hasta casi el minuto 70, cuando la joven perla nerazzurra, el italiano Francesco Pio Esposito, sacó un centro raso desde el perfil zurdo que encontró en Lautaro Martínez un aliado perfecto. Armó la zurda el argentino y fusiló a Scuffet para desarticular al elenco local, entrenado por Alberto Gilardino.