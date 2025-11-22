La sentencia del DT del Inter sobre Lautaro Martínez en la previa del clásico contra el Milan: "Es un delantero completo de..."

El Inter de Milán, que no comenzó la temporada de la mejor manera, en los últimos encuentros ha sido casi implacable y es uno de los punteros tanto de la Serie A como de la Champions League. Esto se dio en consonancia con Lautaro Martínez, quien también arrancó con una baja producción ofensiva, pero recientemente levantó y está siendo determinante.

El domingo por la tarde, jugará el clásico frente al Milan por la fecha 12 del campeonato italiano, que será clave en la lucha por el primer puesto. El Nerazzurro tiene las esperanzas puestas en el Toro, su goleador y capitán, y así lo expresó su DT, Cristian Chivu, este sábado en conferencia de prensa previa al derbi.

El elogio de Cristian Chivu a Lautaro Martínez Lautaro Martínez Inter vs Milan El Milan es una de las víctimas favoritas de Lautaro Martínez. Archivo "Lautaro tiene calidad, experiencia e instinto: siempre sabe dónde posicionarse. Es el primero en presionar con determinación e intensidad. Para mí, es un delantero completo a nivel internacional. Estamos contentos de tenerlo como capitán y como referente ofensivo", lo elogió el entrenador rumano de 45 años.

Por otro lado, fue consultado por los clásicos más recientes, en los que el Inter, tras ganar 6 de manera consecutiva, en los últimos 5 no pudo obtener victorias frente a su eterno rival: "No quiero reabrir viejas heridas. Sabemos de dónde venimos y dónde estamos ahora. Esto nos da confianza en nuestro futuro. No me interesa motivar al equipo diciendo 'no hemos ganado los últimos cinco': me interesa quiénes somos hoy. Necesitamos ser la mejor versión posible, aportar algo individual y colectivamente, poner pasión, determinación, ganas, coraje... y una sonrisa. El fútbol es un juego, no debemos olvidarlo", sentenció Chivu.