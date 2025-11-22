El curioso análisis de Pep Guardiola sobre la competencia europea: "Ahora empieza lo serio"

Pep Guardiola se refirió a la segunda parte de la Premier League y todo los torneos que disputará el Manchester City en el Viejo Continente.

Se terminó la fecha FIFA y ahora regresa el fútbol europeo con las ligas internacionales. Tras concluir con la última doble jornada de Eliminatorias Europeas en las que se definieron los clasificados al Mundial 2026 y el repechaje para ver qué otras cuatro selecciones se meten en el certamen, este fin de semana regresa la Premier League.

Uno de los partidos más atractivos que tendrá el certamen inglés será el choque de este sábado a las 14:30 horas de Argentina cuando el Manchester City de Pep Guardiola visite al Newcastle en el St. James Park, por la fecha 12 de la liga más competitiva del mundo.

En la previa de este compromiso, el entrenador español atendió a los medios en una conferencia de prensa y allí respondió varias preguntas, pero la que más hizo ruido fue cuando hizo un curioso análisis sobre la primera parte de la temporada 25-26, ya que aseguró que a partir de ahora se viene lo más importante debido a que no hay más interrupciones y el ritmo de partidos se elevará.

El curioso análisis de Pep Guardiola sobre la competencia europea "Ahora empieza la temporada en serio. La temporada tiene dos partes, cuando se termina el mercado de transferencias de verano y cuando se terminan las pausas por partidos internacionales", sentenció.

image Pep Guardiola y un curioso análisis sobre la temporada europea. "Ahora no hay más partidos de selecciones, por lo que empezamos a jugar partidos cada tres o cuatro días hasta marzo. Es por eso que la temporada empieza de verdad ahora”, añadió.