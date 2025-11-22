Diego Martínez negocia su vuelta al fútbol argentino: qué club está cerca de contratarlo

Diego Martínez está muy cerca de volver a dirigir a un equipo del fútbol argentino. ¿Qué resta para que se confirme su vuelta?

Tras ser despedido en Cerro Porteño, Diego Martínez podría volver a dirigir a un equipo del fútbol argentino tras un año de su salida de Boca. Al estar sin club en la actualidad, el DT comenzó las negociaciones con un club de la Liga Profesional y su regreso parece encaminarse poco a poco.

Diego Martínez a un paso de volver a ser el DT de Huracán El club que viene a la carga por Martínez es Huracán. El equipo de Parque Patricios despidió a Frank Darío Kudelka tras quedar eliminado en la fase regular del torneo Clausura y no poder meterse en la Copa Sudamericana 2026. Los últimos meses no fueron los mejores de este ciclo, el entrenador estaba en la cuerda floja y los dirigentes le otorgaron el tiempo suficiente para terminar la temporada, pero los resultados no lo acompañaron.

Ante ello, la dirigencia del Globo ya se comunicó con Diego Martínez y tras una primera reunión positiva, se encaminó su llegada para tener un segundo ciclo en el club. Ahora, en los próximos días se llevará a cabo una segunda reunión para empezar a ultimar detalles contractuales y de cuestiones relacionadas al proyecto futbolístico que encabezaría el entrenador.

Diego Martínez5.jpg Diego Martínez a un paso de volver a dirigir a Huracán. Prensa Huracán El paso de Diego Martínez por Huracán El ex entrenador de Tigre llegó al Globo a mitad de 2023. Allí, logró salvarlo del descenso con un juego categórico y mucho ímpetu lo que despertó el interés de otros equipos y uno de los que puso los ojos en él fue Boca. Al llegar la oferta desde Brandsen 805, Martínez no lo dudó y esa inesperada salida hacia el cuadro de la Ribera generó mucho enojo en Parque Patricios porque todavía tenía contrato vigente con la institución.