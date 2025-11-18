Presenta:

Deportes

|

Barracas Central

El posteo "provocador" de Barracas Central tras el escándalo con Huracán, que desató fuertes críticas en redes

El mensaje con el que Barracas Central celebró su clasificación no cayó bien y terminó alimentando el debate sobre los polémicos fallos arbitrales.

MDZ Deportes

Rodrigo Insua celebra el tanto del empate ante Huracán, que le dio la clasificación a Barracas.

Rodrigo Insua celebra el tanto del empate ante Huracán, que le dio la clasificación a Barracas.

Fotobaires

Barracas Central realizó dos publicaciones para destacar el polémico gol de penal que convirtió Rodrigo Insua en el choque frente a Huracán, correspondiente a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Aunque el “Guapo” buscó remarcar la importancia de la clasificación, la reacción de los usuarios fue mayoritariamente negativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/barracascentral/status/1990791704388284755&partner=&hide_thread=false

El mensaje de Barracas Central que generó rechazo

Mientras que el video del penal no fue el eje principal de las críticas, sí lo fue la imagen donde se observa a Insua sonriendo ampliamente. “La sonrisa de los que estamos clasificados a los playoffs”, escribió la cuenta oficial del club en X. A partir de esa frase, cientos de hinchas respondieron con descargos que oscilaron entre la ironía, el enojo y el tono descalificador.

Te Podría Interesar

barracas
Uno de los posteos de Barracas Central en X tras la clasificación a playoffs.

Uno de los posteos de Barracas Central en X tras la clasificación a playoffs.

Un debate que vuelve a aparecer

El rechazo al posteo reactivó un tema que ya se instaló en el ambiente futbolero: la percepción de que Barracas Central recibe fallos arbitrales favorables en momentos decisivos. Esta idea, repetida por distintas parcialidades en los últimos años, resurge cada vez que el equipo se ve envuelto en una jugada discutida.

En este marco, muchos usuarios volvieron a señalar el histórico vínculo entre el presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia, y Barracas Central, un elemento que suele potenciar sospechas y cuestionamientos. Las redes sociales se hicieron eco, con comentarios cargados de ironía, críticas y reproches:

posteo barracas
Fuertes críticas al posteo de Barracas Central.

Fuertes críticas al posteo de Barracas Central.

posteo barracas1
Fuertes críticas al posteo de Barracas Central.

Fuertes críticas al posteo de Barracas Central.

posteo barracas2
Fuertes críticas al posteo de Barracas Central.

Fuertes críticas al posteo de Barracas Central.

posteo barracas3
Fuertes críticas al posteo de Barracas Central.

Fuertes críticas al posteo de Barracas Central.

Archivado en

Notas Relacionadas