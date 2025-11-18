El posteo "provocador" de Barracas Central tras el escándalo con Huracán, que desató fuertes críticas en redes

El mensaje con el que Barracas Central celebró su clasificación no cayó bien y terminó alimentando el debate sobre los polémicos fallos arbitrales.

Rodrigo Insua celebra el tanto del empate ante Huracán, que le dio la clasificación a Barracas.

Barracas Central realizó dos publicaciones para destacar el polémico gol de penal que convirtió Rodrigo Insua en el choque frente a Huracán, correspondiente a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Aunque el “Guapo” buscó remarcar la importancia de la clasificación, la reacción de los usuarios fue mayoritariamente negativa.

Así fue el gol del ‘Chino’ Insúa para el empate del Guapo ante Huracán. pic.twitter.com/DlnLeqnMP6 — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) November 18, 2025 El mensaje de Barracas Central que generó rechazo Mientras que el video del penal no fue el eje principal de las críticas, sí lo fue la imagen donde se observa a Insua sonriendo ampliamente. “La sonrisa de los que estamos clasificados a los playoffs”, escribió la cuenta oficial del club en X. A partir de esa frase, cientos de hinchas respondieron con descargos que oscilaron entre la ironía, el enojo y el tono descalificador.

barracas Uno de los posteos de Barracas Central en X tras la clasificación a playoffs. Un debate que vuelve a aparecer El rechazo al posteo reactivó un tema que ya se instaló en el ambiente futbolero: la percepción de que Barracas Central recibe fallos arbitrales favorables en momentos decisivos. Esta idea, repetida por distintas parcialidades en los últimos años, resurge cada vez que el equipo se ve envuelto en una jugada discutida.

En este marco, muchos usuarios volvieron a señalar el histórico vínculo entre el presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia, y Barracas Central, un elemento que suele potenciar sospechas y cuestionamientos. Las redes sociales se hicieron eco, con comentarios cargados de ironía, críticas y reproches: