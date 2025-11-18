La llamativa decisión de Ruben Darío Insua tras el bochorno arbitral en Barracas-Huracán

El encuentro disputado en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia terminó teñido de controversias. Dos penales cobrados por Andrés Gariano y varias acciones omitidas generaron un estallido emocional en los jugadores y el cuerpo técnico visitante.

El primer penal llegó tras una mano de Nehuén Paz que el VAR invitó a revisar. Si bien en las repeticiones no se observa intención ni postura antinatural, el árbitro decidió sancionarlo. Minutos más tarde repitió el criterio: otra mano dudosa, esta vez de Facundo Waller, terminó en un segundo penal que dejó sin reacción al banco liderado por Frank Darío Kudelka.

Al margen de los penales, también quedaron sin sanción un golpe del Perrito Barrios a Eric Ramírez en el piso y una patada en la cara de Iván Tapia al inicio del complemento. Gariano no mostró tarjetas en ninguna de esas jugadas, lo que alimentó aún más el malestar de Huracán .

El cierre fue explosivo. Rodeado por futbolistas enfurecidos, el árbitro escuchó frases como "¿Cómo hacés para dormir tranquilo, Andrés?" y "Estás jugando con la comida de mi familia". Kudelka, descontrolado, también se sumó: "Hoy te metiste con mi familia, ya vamos a hablar". En los pasillos continuaron los gritos, aunque sin agresiones físicas.

El tremendo cruce de Gariano con Kudelka tras el escandaloso arbitraje de Barracas-Huracán El tremendo cruce de Gariano con Kudelka tras el escandaloso arbitraje de Barracas-Huracán ESPN

La sorpresiva decisión del Gallego Insua

A diferencia de lo que viene ocurriendo, Ruben Darío Insua no brindó la conferencia de prensa posterior al escandaloso 1-1. La excusa fue que el técnico “no tenía voz”, motivo por el cual canceló su aparición frente a los periodistas.

La decisión resultó llamativa considerando sus intervenciones recientes en conferencias anteriores, donde venía adoptando un tono por momentos desafiante. Tras el partido contra Boca, por ejemplo, aseguró: "Ya que no me preguntó nadie por el arbitraje quería decir que el árbitro dirigió muy bien. Perdimos porque el rival es un equipo de jerarquía y cuando tuvo sus momentos los supo aprovechar. Nada más que eso".

Ruben Darío Insua. Estudiantes-Barracas No es normal que Ruben Darío Insua se quede callado. FotoBaires

El cruce con Estudiantes también lo dejó en el centro del debate. En conferencia de prensa, un periodista le planteó: "Sé que no te gusta hablar de los arbitrajes, pero hoy no lo podés pasar por alto". Insua lo frenó de inmediato: "Sí puedo pasarlo por alto, decido yo que contesto y que no". Luego permitió que el cronista completara la consulta: si creía que Barracas había sido favorecido. Su respuesta fue tajante: "No, creo que no". Por eso, su ausencia en una noche donde el arbitraje fue el gran tema generó aún más ruido.

Barracas Central, entretanto, cerró el Clausura en el sexto puesto de la Zona A y enfrentará a Deportivo Riestra en los octavos de final, con la expectativa adicional de un posible cupo internacional rumbo a la Copa Sudamericana.