Fin de ciclo en River: Nacho Fernández mantiene conversaciones con otro club argentino
El mediocampista de 35 años termina contrato a fin de año y analiza alternativas mientras River planifica su plantel para 2026.
El mercado de pases rumbo a 2026 comienza a tomar forma y varios nombres de River Plate aparecen en el radar. Aunque el equipo aún debe disputar al menos un partido más —el duelo ante Racing del lunes 24 de noviembre por los octavos de final del Clausura—, la dirigencia ya analiza el rearmado del plantel y evalúa situaciones contractuales relevantes.
Entre los jugadores que podrían estar transitando sus últimas semanas en el club aparece Nacho Fernández. El mediocampista de 35 años tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre y su continuidad no está asegurada, en un escenario donde comienzan a surgir alternativas para su futuro inmediato.
Conversaciones de Nacho Fernández con un viejo conocido
De acuerdo con la información difundida por el periodista Nicolás Bozza, el futbolista ya habría iniciado negociaciones con Gimnasia y Esgrima La Plata, institución en la que realizó divisiones inferiores y donde se consolidó antes de su llegada a River en 2016. Según esta versión, las charlas están “en marcha y con bases sólidas”, lo que abre la puerta a un eventual regreso al club platense.
Los antecedentes del jugador en Gimnasia incluyen su debut profesional, un préstamo a Temperley entre 2011 y 2012 y cuatro temporadas como pieza destacada antes de ser transferido al Millonario.
En la recta final del año, Fernández perdió terreno dentro de la consideración de Marcelo Gallardo. No sumó minutos en los últimos dos partidos —frente a Vélez y Boca— y fue titular en solo ocho de los 21 encuentros en los que estuvo disponible después del Mundial de Clubes. Esa merma en el protagonismo también influye en la evaluación sobre su continuidad.
Los números de Nacho Fernández en River
A lo largo de sus dos ciclos en el club (2016-2020 y desde 2023), el volante disputó 314 partidos, convirtió 42 goles y brindó 55 asistencias. Además, cosechó diez títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2018.
Además del caso de Nacho Fernández, River deberá abordar en los próximos días la situación contractual de otros futbolistas que también finalizan su vínculo en 2025. Entre ellos se encuentran Miguel Borja, Enzo Pérez, Milton Casco, Gonzalo Martínez y Federico Gattoni. A esa lista se suma Giuliano Galoppo, cuyo pase el club está obligado a adquirir luego de que se cumplieran las condiciones previstas en su préstamo desde São Paulo.