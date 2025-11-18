La fuerte postura de Leo Astrada sobre la chance de que River juegue la Libertadores si Boca sale campeón: "Prefiero..."

El exmediocampista de River Leonardo Astrada fue tajante al opinar sobre la posibilidad de disputar la Copa gracias a un eventual título del Xeneize.

Leonardo Astrada dio su punto de vista sobre el presente de River y la definición del Clausura.

River Plate concluyó la fase regular del Clausura sin lograr asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2026. Aunque aún conserva posibilidades, dependirá de ganar el Clausura para obtener la clasificación directa, un objetivo que hoy aparece condicionado por el rendimiento del equipo.

También existen vías indirectas: que Lanús conquiste la Sudamericana y el torneo local, o que Argentinos, Rosario Central o Boca se queden con el campeonato. En ese escenario, Leonardo Astrada —referente histórico del club— fue consultado sobre la posibilidad de que Boca, con un título, favorezca indirectamente al equipo de Marcelo Gallardo. Ante esa hipótesis, el exvolante no mostró dudas.

Leonardo Astrada, contundente "Boca no, no quiero que salga campeón. Prefiero que Boca no salga campeón y jugar la Copa Sudamericana", afirmó Astrada en F90 (ESPN). La declaración recibió numerosas reacciones en redes sociales, en su mayoría alineadas con su postura. El exmediocampista fue protagonista de una etapa dorada del club, con la Copa Libertadores 1996, la Supercopa Sudamericana 1997 y diez títulos locales entre 1989 y 2003.

Astrada también expresó confianza en la capacidad de River para recuperarse en los playoffs del Clausura. Sobre el duelo ante Racing, señaló: "Me gusta que a River le haya tocado Racing, tiene la presión de salir a ganar y no se va a meter atrás", destacando que este tipo de rivales puede favorecer el estilo del equipo.

Al evaluar el rendimiento del año, fue crítico: "No tuvo un buen año ni un buen funcionamiento", aunque evitó atribuir exclusivamente la responsabilidad a Marcelo Gallardo. Sostuvo que "puso jugadores que no le rindieron y ellos también son responsables", y agregó que, en los momentos en los que el equipo parecía consolidarse, "se le fueron cayendo jugadores" por diferentes motivos.