Platense, de campeón del Apertura a último del Clausura: los otros dos casos en la historia del fútbol argentino

Platense se convirtió en el tercer equipo argentino en ganar un campeonato de Primera División y quedar en el último lugar del siguiente.

Platense pasó de celebrar el primer título de su historia a quedar en el fondo de la tabla.

Este 2025 es, sin lugar a dudas, un año histórico para Platense, ya que con el torneo Apertura logró ganar su primer título de Primera División desde que fuera fundado 120 años atrás, en 1905. Y sin que logre apañar su importantísima gesta, las cosas fueron diametralmente opuestas en el Clausura, en el que finalizó último contando las dos zonas.

Sumó apenas 12 puntos, producto de 2 victorias, 6 empates y 8 derrotas, con una diferencia de gol de -13, lo que lo dejaron por debajo de Godoy Cruz (el peor en la Tabla Anual), con la misma cantidad de unidades pero una diferencia de -8. Pero el Calamar no es el primer club argentino al que le sucede esto, sino el tercero, ya que se registran dos antecedentes aún más impactantes.

El River Plate del Cholo Simeone, el antecedente más reciente River campeón 2008 River ganó el Clausura 2008 y quedó último en el Apertura. Archivo El caso más reciente, y también el más recordado, de un equipo que pasó de ser primero de un campeonato a colista del siguiente era el de River Plate en 2008. Aquel equipo dirigido por el Cholo Simeone se alzó con el Clausura con una gran campaña de 34 puntos en 19 partidos. Pero luego, en el Apertura -en aquellos años se jugaba el Clausura en la primera mitad del año y el Apertura de la siguiente temporada en el siguiente semestre-, las cosas saldrían al revés.

El Millonario finalizó 20° de 20 equipos en el torneo corto con apenas 14 unidades sumadas y una seguidilla de 12 partidos al hilo sin ganar en el medio. Para colmo, este fue el puntapié inicial de las malas campañas que desembocaron en el descenso de la institución de Núñez en 2011. La Banda fue, literalmente, del éxtasis a la agonía.

El Newell's de 1992, el primer caso Newells campeón 1992 Newell's ganó el Clausura en la primera mitad de 1992 y luego quedó último en el Apertura ese mismo año. Archivo Pero 16 años antes ya había un club que había sufrido una suerte similar. Se trata de Newell's Old Boys. Bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa, la Lepra se consagró campeona del Clausura de 1992 con 29 puntos (por entonces, aún se sumaban 2 por victoria, no 3). Pero en el Apertura, ya sin el Loco en el banco, terminaron último con apenas 10. Para alivio del elenco rojinegro, no hubo pérdida de categoría en loss años posteriores en esta oportunidad.