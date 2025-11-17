¡Bochorno en Barracas-Huracán! Dos penales que no fueron y escandaloso final con el árbitro: "Vamos a hablar y te voy a romper todo"

Huracán se jugaba mucho en el estadio Claudio Chiqui Tapia y terminó envuelto en un escándalo. El 1-1 ante Barracas Central dejó al Globo con una lógica sensación de injusticia por dos penales sancionados por el árbitro Andrés Gariano que generaron un bochorno en el final.

La primera polémica llegó con una mano de Nehuén Paz que el VAR invitó a revisar. Gariano cobró penal pese a que en las imágenes no se percibe intención ni una postura extraña del brazo.

Minutos más tarde, repitió la historia: otra mano dudosa, esta vez de Facundo Waller, derivó en un nuevo penal que dejó atónitos a Frank Darío Kudelka y a todo el banco visitante. Recién después del segundo o tercer párrafo se supo que el técnico habló tras el partido.

Antes de eso, el árbitro también había omitido expulsar al Perrito Barrios por un golpe en el piso a Eric Ramírez y a Iván Tapia por una patada en la cara en el arranque del complemento. Ni siquiera mostró amarilla.

La bronca explotó al final. Los jugadores le fueron encima: “¿Cómo hacés para dormir tranquilo, Andrés?”, lanzó uno. Otro fue más directo: “Estás jugando con la comida de mi familia”. Kudelka , totalmente sacado, agregó: “Hoy te metiste con mi familia, ya vamos a hablar”.

Ahí vino la respuesta que encendió todo. Gariano contestó: “No te metas con mi familia. Vamos a hablar y te voy a romper todo”. La tensión subió aún más cuando intervino el encargado de seguridad del Globo, Sebastián Perazzo: “¡Cómo vas a amenazar a la gente así! ¡Cómo vas a amenazar!”.

El explosivo cruce entre Frank Darío Kudelka y Gariano tras el polémico arbitraje

En la zona de vestuarios siguieron los cruces. Varios jugadores de Huracán buscaron al árbitro entre gritos y lágrimas, aunque no hubo agresiones físicas.

Barracas, mientras tanto, cerró su Clausura en el sexto puesto de la Zona A y jugará ante Deportivo Riestra en octavos. Además, quedó expectante por la muy posible apertura de cupos rumbo a la Copa Sudamericana.