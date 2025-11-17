Playoffs del Clausura: así quedaron los cruces con Racing-River confirmado y Boca esperando rival

Racing–River ya es un hecho y solo resta definir quién será el rival del Xeneize en octavos, a la espera de Gimnasia–Platense.

Como hace unos meses en la Copa Argentina, Racing y River volverán a encontrarse en los octavos de final del torneo Clausura. Por ahora, el partido se jugaría sin público.

La etapa regular del Torneo Clausura llegó a su fin y el cuadro de los playoffs quedó prácticamente definido. Con los clasificados de ambas zonas ya acomodados, solo resta resolver el último enigma: el rival de Boca, que depende del duelo entre Gimnasia y Platense, que se está jugando en este momento.

Por la zona B ya tienen su boleto Rosario Central, Riestra, Lanús, Vélez, San Lorenzo, River y Talleres. Mientras que en la zona A están adentro Boca, Racing, Unión, Central Córdoba, Argentinos, Barracas, Tigre y Estudiantes. Son 16 equipos listos para meterse en un mano a mano cargado de presión.

El choque más fuerte ya es una realidad: Racing vs. River será uno de los platos fuertes de los octavos. El Xeneize, por su parte, solo espera conocer su rival. El cálculo es simple: si Gimnasia gana, Sarmiento de Junín se mete octavo y Talleres pasa a la llave de Boca, mientras que el Tripero enfrentará a Unión.

En estas etapas de eliminación directa, los mejores ubicados serán locales. Y vale recordar el formato: en caso de empate habrá tiempo suplementario (dos tiempos de 15’) y, si persiste la igualdad, definición por penales.