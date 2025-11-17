Playoffs del Clausura: así quedaron los cruces con Racing-River confirmado y Boca esperando rival
Racing–River ya es un hecho y solo resta definir quién será el rival del Xeneize en octavos, a la espera de Gimnasia–Platense.
La etapa regular del Torneo Clausura llegó a su fin y el cuadro de los playoffs quedó prácticamente definido. Con los clasificados de ambas zonas ya acomodados, solo resta resolver el último enigma: el rival de Boca, que depende del duelo entre Gimnasia y Platense, que se está jugando en este momento.
Por la zona B ya tienen su boleto Rosario Central, Riestra, Lanús, Vélez, San Lorenzo, River y Talleres. Mientras que en la zona A están adentro Boca, Racing, Unión, Central Córdoba, Argentinos, Barracas, Tigre y Estudiantes. Son 16 equipos listos para meterse en un mano a mano cargado de presión.
El choque más fuerte ya es una realidad: Racing vs. River será uno de los platos fuertes de los octavos. El Xeneize, por su parte, solo espera conocer su rival. El cálculo es simple: si Gimnasia gana, Sarmiento de Junín se mete octavo y Talleres pasa a la llave de Boca, mientras que el Tripero enfrentará a Unión.
En estas etapas de eliminación directa, los mejores ubicados serán locales. Y vale recordar el formato: en caso de empate habrá tiempo suplementario (dos tiempos de 15’) y, si persiste la igualdad, definición por penales.
Así están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura hasta el momento
- Boca (1°A) vs Sarmiento de Junín (8°B)
- Vélez (4°B) vs Argentinos Juniors (5°A)
- Lanús (2°B) vs Tigre (7°A)
- Racing (3°A) vs River (6°B)
- Unión (2°A) vs Talleres (7°B)
- Deportivo Riestra (3°B) vs Barracas Central (6°A)
- Central Córdoba (4°A) vs San Lorenzo (5°B)
- Rosario Central (1°B) vs Estudiantes (8°A)