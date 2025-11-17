El lamento de Gustavo Costas tras el triunfo de Racing pensando en los playoffs: "Necesitamos a nuestra gente"

Racing se aseguró jugar, de mínima, los octavos de final como local. Sin embargo, aún arrastra la sanción de Aprevide y deberá hacerlo a puertas cerradas.

Racing venció 1-0 a Newell's este domingo por la noche como visitante en el Coloso Marcelo Bielsa. En un encuentro deslucido que apuntaba a finalizar en un empate sin goles, Tomás Conechny marcó el tanto del triunfo de manera agónica en tiempo de descuento, para darle a su equipos tres puntos importantísimos.

Con esta victoria, la Academia se quedó provisoriamente con el segundo puesto de la Zona A, aunque podría finalizar 3° o incluso 4° dependiendo de los resultados de Unión y Barracas el lunes. Pero, en el peor de los casos, se aseguró mínimamente jugar los octavos de final en condición de local. Sin embargo, aún le quedan pendientes dos partidos en el Cilindro sin público por la sanción de Aprevide.

El lamento de Gustavo Costas pensando en los playoffs Cilindro de Avellaneda vacío Racing jugará los playoffs en el Cilindro sin público. Fotobaires "Ganamos muy bien contra un equipo fuerte y con una alineación alternativa, con muchos jugadores que no venían jugando seguido", apuntó en primer término Gustavo Costas en conferencia de prensa, en referencia al duelo contra la Lepra. "Teníamos que ganar sí o sí. Ahora vamos por el campeonato", agregó en la misma sintonía.

De todos modos, no pudo evitar lamentarse por tener que jugar en casa a puertas cerradas: "Necesitamos a nuestra gente en la cancha. El apoyo de ellos es fundamental", indicó. Y destacó luego: "Contra Flamengo, los chicos jugaron algunos lesionados, otros contracturados, y el marco de la gente fue impresionante. Toda esa semana fue hermosa".