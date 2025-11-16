Presenta:

Racing venció 1-0 a Newell's de manera agónica y se metió en los playoffs del Clausura

En el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, Racing se impuso sobre Newell's con un tanto de Tomás Conechny en tiempo de descuento.

Racing venció a Newells en Rosario con un gol agónico de Tomás Conechny.

Racing le ganó este domingo por la noche 1-0 como visitante a Newell's Old Boys, por la decimosexta y última fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025, y se aseguró la clasificación a los playoffs y a la Copa Sudamericana 2026.

El autor del único gol del encuentro, fue el delantero Tomás Conechny, de manera agónica, al minuto 91, cuando todo indicaba que el trámite finalizaría en un magro empate 0-0.

El gol agónico de Conechny para el triunfo de Racing

El minuto a minuto de Newell's Old Boys - Racing

