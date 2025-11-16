Tras empatar con Vélez, qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

River no pudo ganarle a Vélez y quedó muy comprometido en su lucha por meterse en el máximo certamen continental del año próximo.

River Plate sigue sin levantar cabeza y, si bien no perdió, tampoco pudo ganar en la "final" de este domingo ante Vélez. Fue un margo empate 0-0 en el que el equipo de Marcelo Gallardo volvió a mostrar muchas falencias futbolísticas y que no le permitió alcanzar el tercer puesto en la Tabla Anual de la Liga Profesional de Fútbol.

De este modo, con un momentáneo 4° puesto (solo podría perderlo si esta noche Racing golea por 5 goles o más a Newell's), quedó muy comprometido en su lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2026 y hay cinco potenciales escenarios le permitirían entra: uno de manera directa, los otros cuatro a la fase previa.

River vs Vélez River no pasó del 0-0 ante Vélez. Fotobaires Qué necesita River Plate para entrar a la Libertadores La única forma que le asegura ir directo a la fase de grupos es también la única en la que depende de sí mismo, que es ganar el torneo Clausura. Para esto, deberá superar las cuatro instancias de playoffs. Al finalizar 6° en la Zona B, sabe que, de mínima, los octavos de final los jugará en condición de visitante.

Si no logra el campeonato, pasa entonces a necesitar resultados ajenos. Solamente podrá entrar como 4° en la Tabla Anual si se libera un cupo, lo que sucederá si alguno de los tres equipos que finalizaron en el podio levantan el título; es decir, tendría que esperar que se consagren Rosario Central (1°), Boca (2°) o Argentinos Juniors (3°). Esto le aplica una cuota extra de morbo, ya que River puede depender de un triunfo de su eterno rival para clasificar a la Libertadores.