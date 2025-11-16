Enzo Pérez rompio el silencio y dijo por qué no era titular en el River de Gallardo: "La explicación es fácil"
Enzo Pérez volvió a ser titular ante Vélez y habló de las versiones que lo vinculaban a un conflicto con Marcelo Gallardo y a una salida a fin de año.
El regreso de Enzo Pérez a la titularidad llegó en un momento caliente para River, justo después de una seguidilla de ocho partidos sin minutos entre lesiones y decisiones tácticas. El capitán volvió a aparecer de arranque ante Vélez, en Liniers, y lo hizo con declaraciones que buscaron bajar el ruido que se generó en los últimos días.
La versión de un supuesto malestar suyo y de Gonzalo "Pity" Martínez con Marcelo Gallardo circuló fuerte. La instalaron varios portales, que reforzaron la idea de un cortocircuito interno, incluso con presuntos cruces y la chance de que ambos se vayan libres en diciembre de 2025. En ese contexto, el mendocino eligió hablar antes del partido y dejó en claro su postura.
Qué dijo Enzo Pérez sobre su falta de minutos en River
En diálogo con TNT Sports, fue directo al explicar la falta de minutos: “La explicación de mis pocos minutos es fácil: hay compañeros que el entrenador ve que están mejor que uno. Se especulan un montón de cosas… Hay que aportar desde donde sea, de adentro o de afuera. Soy uno de los capitanes y aportaré siempre lo mejor”.
Cuando le consultaron por la supuesta pelea con Gallardo, fue aún más claro: “Con Marcelo (Gallardo) saben la relación que tengo. Desde hace siete u ocho años que nos conocemos. Cuando la situación no es buena se empiezan a inventar un montón de situaciones. Se dijo que estábamos peleados y hasta que iba a ser parte del cuerpo técnico. Ahí te das cuenta de la locura que se vive en el fútbol”. Una frase que apuntó directamente a los rumores.
Sobre su continuidad después de diciembre, esquivó la definición: “La continuidad hoy es lo que menos me interesa. Renovar mi contrato pasa a un segundo o tercer plano. Estamos todos metidos en ganar hoy para meternos en la Libertadores del año que viene”. Y cerró marcando que el duelo ante Vélez es clave para sostener la campaña.