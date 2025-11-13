River, en la cornisa: el bombazo que metería Gallardo ante Vélez ¿y un mazazo a días de la "final"?

A días de la última fecha del torneo Clausura, River se juega todo frente a Vélez en Liniers. Marcelo Gallardo podría apostar por el regreso de un histórico.

Tras perder el Superclásico, Marcelo Gallardo podría sorprender con una decisión que iusiona a los hinchas de River.

River llega al duelo con Vélez al borde del abismo. Sin depender de sí mismo, el equipo de Marcelo Gallardo se juega la última ficha para meterse en la próxima Copa Libertadores, y el DT podría dar un golpe de efecto con un regreso que emociona a los hinchas.

El protagonista es Enzo Pérez, que después de casi dos meses sin jugar podría volver a ser titular. El capitán disputó su último partido el 24 de septiembre ante Palmeiras, en la eliminación por la Libertadores, noche en la que además sufrió un profundo corte en la rodilla que lo marginó por semanas.

Gallardo analiza un River con Enzo Pérez ante Vélez Enzo Perez Con 39 años y contrato hasta fines de 2025, el mendocino atraviesa una etapa final en su carrera y sabe que cada partido puede ser una despedida. Gallardo lo tuvo disponible desde las semifinales de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, pero no volvió a darle minutos. Todo indica que en Liniers podría reaparecer para liderar a un equipo que necesita equilibrio y carácter.

Si el DT decide incluirlo, Enzo formaría dupla en el medio con Juan Carlos Portillo, mientras que Giuliano Galoppo y Juan Fernando Quintero completarían un mediocampo más creativo. La idea es darle volumen de juego a un River que perdió fuerza y regularidad en los últimos encuentros.

Gonzalo Montiel, en duda para el partido del domingo Gonzalo Montiel @gonzalo_montiel29 A esta posible reaparición se suma una preocupación: Gonzalo Montiel está en duda por un esguince de rodilla que lo tuvo a maltraer. El lateral jugó el Superclásico sin estar al 100% y volvió a trabajar diferenciado. Si no llega, Fabricio Bustos ocuparía su lugar, mientras que Milton Casco reemplazará al suspendido Marcos Acuña.