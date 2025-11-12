Maxi Meza fue operado de su lesión en la rodilla: el sentido mensaje de aliento de su esposa

River no podrá contar con Maxi Meza por al menos tres meses por el desprendimiento del tendón rotuliano de la rodilla izquierda que sufrió en el Superclásico.

La suerte le está siendo esquiva a Maxi Meza en este segundo semestre del 2025. Luego de la lesión que sufrió en el Mundial de Clubes, estaba volviendo de a poco a sumar minutos en River Plate y tuvo una gran oportunidad de recuperar la titularidad en el Superclásico del domingo. Sin embargo, las cosas no saldrían bien.

A la media hora de juego, cayó muy adolorido al suelo y debió ser retirado en carrito médico y entre lágrimas, lo que encendió las alarmas en Núñez. Y los peores temores se confirmaron al día siguiente cuando, tras los estudios correspondientes, determinaron que tuvo una una avulsión (desprendimiento) del tendón rotuliano de la rodilla izquierda.

La historia que subió la esposa de Maxi Meza Historia esposa Maxi Meza @mel.laspina Este miércoles, el volante de 32 años pasó por el quirófano. La intervención, que estaba programada desde el lunes, fue exitosa, y en el post operatorio, la esposa del futbolista, Mel Laspina, subió una tierna postal a sus historias de Instagram con un emotivo mensaje de aliento: "Una más. Vamos siempre, más fuertes que nunca".

De este modo, el ex Independiente se prepara para una difícil y larga recuperación que constará de distintas etapas y que durará, de mínima, unos tres meses. Por lo tanto, Marcelo Gallardo no podrá contar con él por lo que queda del campeonato y recién podría regresar a las canchas a mediados de febrero si todo sale bien.