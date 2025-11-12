El importante club de América que quiere a Miguel Borja, quien se iría libre de River.

Miguel Ángel Borja está muy cerca de irse del elenco de Núñez a fin de año y ante ello, ya hay un equipo que lo puso en su lista de deseos para el 2026.

River atraviesa un presente complicado. El equipo comandado por Marcelo Gallardo perdió el Superclásico frente a Boca por 2-0 y puso en suspenso su clasificación a la próxima Copa Libertadores y a los octavos de final del torneo Clausura.

A pesar de que el año aún no terminó, la dirigencia del cuadro de Núñez y el Muñeco ya comenzaron a diagramar el plantel para el 2026 y entre las salidas cantadas aparece la de Miguel Ángel Borja.

Miguel Ángel Borja se iría libre de River a fin de año El delantero colombiano fue perdiendo terreno poco a poco en el último tiempo y su relación con la gente también se fue desgastando a medida que pasaban los partidos. Incluso, en el segundo semestre del 2025, el Colibrí convirtió tan solo dos goles y y viene de errar dos penales: uno en la tanda ante Independiente Rivadavia, por Copa Argentina, y otro frente a Gimnasia, en la última jugada del partido.

Borja Miguel Ángel Borja se irá de River a fin de año. @RiverPlate

A partir de todo lo mencionado, es muy factible que el delantero colombiano se vaya del equipo comandado por Gallardo a fin de año y condición de libre luego de estar tres años y medio en el club y en donde convirtió 62 goles en 159 partidos (fue campeón de la Liga Profesional 2023).