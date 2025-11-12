Uriel Hamra, el hincha que de Boca que se metió en el estadio, se burló de los jugadores de River y recibió una piña de Salas, fue castigado severamente.

El pasado domingo, Boca volvió a festejar con sus hinchas. En un Superclásico vibrante, el equipo comandado por Claudio Úbeda derrotó 2-0 al River de Gallardo, se clasificó a los octavos de final del Clausura y se aseguró disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

A pesar del triunfo y la fiesta en las tribunas, algunos hinchas del cuadro de la Ribera recibieron fuertes sanciones por parte de los organismos de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. A los 10 fanáticos que se disfrazaron de “fantasma de la B”, se les aplicará derecho de admisión por un año, según informó el periodista Maxi Benozzi en su cuenta de X.

El hincha de Boca que cargó a los jugadores de River y fue agredido por Salas recibió una durísima sanción Ahora, quien también recibió una durísima sanción por parte de la de los organismos de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires fue Uriel Hamra, el hincha que se metió dentro del campo de juego, se burló de los jugadores de River y recibió una durísima agresión por parte de Maxi Salas.

El castigo que recibió fue que quedará inhabilitado por dos años para ingresar a los estadios, dentro del programa de Derecho de Admisión. A esto, también se le suma el acta contravencional que ya había emitido la Justicia porteña por ingreso indebido al campo de juego e incitación al desorden, según lo establecido en los artículos 111 y 119 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, desde de Boca indicaron que la persona infractora no pertenece al club como socia y que ingresó al estadio utilizando una pulsera que no le correspondía. Gracias a eso logró llegar hasta la platea y posteriormente eludir los controles de seguridad. Por tal motivo, la institución no puede imponerle sanciones internas, motivo por el cual la acción quedó exclusivamente en manos de los organismos de seguridad.