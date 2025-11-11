Un jugador de Boca reveló que sus hijos le pidieron que se retire del fútbol: "¿Hasta cuándo?"

Uno de los futbolistas que llevan más tiempo en el plantel de Boca contó que en su familia quieren que cuelgue los botines.

Tras un primer semestre muy malo y un complicado arranque del segundo, Boca Juniors logró repuntar en el tramo final del torneo Clausura. Con el triunfo ante River en el Superclásico, se aseguró la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y se sacó una gigantesca mochila de encima después de ausentarse de las últimas dos ediciones.

Ya con las aguas mucho más calmas, y con los playoffs en el horizonte, en Brandsen 805 comienzan a pensar en la próxima temporada. Además de trabajar en el tema del DT, ya que la continuidad de Claudio Úbeda no es segura, también habrá que analizar la situación de algunos jugadores. Entre ellos se encuentra Luis Advíncula, quien recientemente hizo una fuerte revelación.

Luis Advíncula reveló que sus hijos le pidieron que se retire del fútbol Luis Advíncula.jpg Advíncula lleva 169 partidos jugados en Boca. EFE En una entrevista con Luis Guadalupe para La fe de Cuto, el Rayo contó una fuerte infidencia familiar: "Ahora que soy papá, entiendo muchas cosas. Vivo lejos de los míos y me dicen: '¿Qué fue? ¿Hasta cuándo vas a jugar?', como diciéndome 'ya está, compadre…'", confesó de manera sorpresiva.

El lateral derecho, con 35 años, atraviesa el tramo final de su carrera, pero todavía no llegó a la edad en la que suelen retirarse la mayoría de los futbolistas. De hecho, él mismo se encargó de aclarar que no tiene intenciones de colgar los botines en el corto plazo: "Yo les respondo: 'Papi, todavía falta llenar la caja"', indicó.