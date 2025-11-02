La tajante frase de Luis Advíncula sobre su posible salida de Boca para ir a Alianza Lima: "Yo jamás voy a..."

Ante el rumor de su potencial traspaso a Alianza Lima en el 2026, Luis Advíncula fue conciso cuando le preguntaron al respecto.

En cuatro años en Boca Juniors, Luis Advíncula está más relegado que nunca en el equipo. Tras comenzar el 2025 como titular, de a poco fue perdiendo su lugar y en este Clausura apenas jugó 5 partidos. De hecho, el último lunes ante Barracas volvió a sumar minutos con la camiseta azul y oro después de más de dos meses.

Con contrato vigente en la Ribera hasta diciembre de 2026, no hay muchas señales que indiquen que su situación mejore de cara al año que viene. Con Juan Barinaga ya establecido en la banda derecha, en el Xeneize apuestan a que Dylan Gorosito sea la principal alternativa, por lo que todo apunta a que el peruano, al igual que Lucas Blondel, abandone Brandsen 805 la próxima temporada.

¿Luis Advíncula puede llegar a Alianza Lima? Boca vs Alianza Lima.JPG Advíncula durante el duelo entre Boca y Alianza Lima por fase previa de Libertadores. Fotobaires En ese sentido, en las últimas semanas comenzó a tomar mucha fuerza en Perú (y de rebote, también en Argentina) el rumor de que Alianza Lima, al que enfrentó en febrero por la fase previa de la Copa Libertadores, está interesado en incorporarlo en el mercado de pases de verano (ya había habido un primer indicio en julio).

Este sábado, en el adelanto de una entrevista que le hicieron para el podcast Enfocados, le preguntaron al Rayo sobre su posible pase al elenco blanquiazul. "Yo jamás voy a cerrarle las puertas a nadie", respondió el lateral de 35 años, dando a entender que su traspaso en los próximos meses es una posibilidad más que latente.