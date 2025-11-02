Lionel Messi sorprendió a Davoo Xeneize y lo incomodó con una pregunta: "Además de Boca, ¿sos hincha de...?"

En una charla distendida junto a Luis Suárez, Lionel Messi descolocó al streamer con una broma inesperada.

A pocas horas de la revancha entre Inter Miami y Nashville por los playoffs de la MLS, Lionel Messi y Luis Suárez se dieron un momento de distensión. Los cracks del conjunto estadounidense participaron de una charla online junto a Davoo Xeneize y La Cobra, mientras seguían el partido de Deportivo LSM, el equipo que ambos integran en el fútbol amateur uruguayo.

Durante la transmisión, los campeones del mundo y el streamer argentino disfrutaron del triunfo 6-0 de Deportivo LSM ante Montevideo Boca, por la Divisional D del fútbol uruguayo, entre bromas, comentarios futboleros y momentos de risa compartida.

La pregunta de Lionel Messi que incomodó a Davoo Xeneize El momento más divertido llegó cuando Messi interrumpió al influencer justo cuando este intentaba ponerse serio y lanzar una pregunta. “Pará, pará, pará. ¿Qué me vas a preguntar? No me empecés a preguntar, eh. No te largués, estamos viendo el partido”, dijo el capitán argentino, provocando carcajadas entre todos los presentes.

Sin embargo, la escena más comentada fue cuando el 10 sorprendió a Davoo con una pregunta inesperada: “Además de Boca, ¿sos hincha de Real Madrid?”, lanzó Messi, dejando al streamer visiblemente incómodo. Entre risas nerviosas, Davoo esquivó la respuesta con humor, aunque su gesto no pasó desapercibido para los miles de fanáticos que seguían la transmisión en vivo.