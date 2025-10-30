La turbulenta frase de Lionel Messi sobre el momento de su retiro que alarmó a todos: "Te das cuenta que..."

Pese a renovar su contrato con Inter Miami hace algunos días, Lionel Messi dejó una profunda reflexión acerca de una fecha que nadie espera que llegue.

La renovación de Lionel Messi con Inter Miami hasta fines de 2028 dejó a un lado la incertidumbre que gira constantemente en la cabeza de los argentinos sobre cuándo llegará el momento del retiro de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Sin embargo, esta vez fue el propio capitán de la Selección argentina el reflexionó acerca de este sensible tema.

En una entrevista exclusiva con el periodista italiano Fabrizio Romano para el MLS Season Pass de Apple TV, la Pulga fue consultado las sensaciones que le generan los inminentes retiros de Jordi Alba y Sergio Busquets, con quienes compartió toda una vida y colgarán los botines una vez que finalice la actual temporada.

La profunda reflexión de Lionel Messi al hablar de los retiros de Alba y Busquets “Honestamente, es difícil", confesó el 10 en seco. Luego, profundizó en cómo estas situaciones lo llevan a pensar en su futuro. "Primero, porque ves que dedicaste toda tu vida profesional al fútbol, que la gente a tu alrededor empieza a retirarse y te das cuenta de que tu propio momento también llegará pronto”, sentenció.

Messi no viaja a Ecuador Carlos Tenorio fue categórico sobre Lionel Messi en la previa del duelo entre Ecuador y Argentina. Juan Mateo Aberastain / MDZ “Siempre estuvimos en armonía dentro y fuera del campo y compartimos mucho, incluso con nuestras familias. Así que es una pérdida de amigos, tanto dentro como fuera del campo. Y por supuesto, estos también son momentos difíciles para ellos, porque dejar atrás algo que amas nunca es fácil”, añadió, conmovido por el retiro de sus dos grandes socios en la cancha, sobre todo en la gloriosa etapa en Barcelona.