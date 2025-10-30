Úbeda patea el tablero en Boca: el sorpresivo cambio en ataque que prepara el DT para visitar a Estudiantes

La inclusión de Tomás Belmonte por el suspendido Paredes no sería el único bombazo que metería Claudio Úbeda para el duelo de Boca ante el Pincha. Los detalles.

El contundente triunfo ante Barracas Central le permitió a Boca acomodarse nuevamente en puestos de playoffs del torneo Clausura y también de clasificación directa a la Copa Libertadores. Ahora, al equipo de Claudio Úbeda le quedan tres finales para terminar de cumplir esos objetivos y el partido que aparece en el horizonte es el del próximo domingo contra Estudiantes en La Plata.

En dicho encuentro, el Xeneize sufrirá la baja más sensible que podría tener: la de Leandro Paredes, quien llegó a la quinta amarilla en el 3-1 ante el Guapo, se limpió para el Superclásico del 9 de noviembre y eso le impedirá esta en el importante duelo frente al Pincha en 1 y 57.

En ese sentido, Úbeda sorprendió a todos en el arranque de la semana al probar a Tomás Belmonte (no juega de titular hace 10 partidos) en reemplazo del campeón del mundo, cuando todo parecía indicar que Ander Herrera se perfilaba para quedarse con el lugar vacante en la mitad de la cancha. Sin embargo, ese no sería el único bombazo que prepara el DT en la formación para visitar al equipo de Eduardo Domínguez.

Úbeda paró un equipo con Zeballos como titular para la visita de Boca a La Plata En la práctica de este jueves por la tarde en la Bombonera, el Sifón tomó la decisión de sacar a Williams Alarcón para otorgarle un lugar en el once a Exequiel Zeballos. El Changuito viene de tener un gran ingreso ante Barracas y fue clave para dar vuelta el partido (influyó directamente en dos de los tres goles), por lo que el técnico lo "premiaría" con este importante voto de confianza.