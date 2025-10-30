La Asamblea de Boca aprobó la instalación de Hard Rock Café en la Bombonera: cuánta plata le dejará al club

Durante la asamblea en Boca se llegó a un acuerdo para la aprobación de instalatar una de las tiendas de café más reconocidas del mundo en la Bombonera.

A pesar de que la gran mayoría de los hinchas no están de acuerdo con la decisión, la Asamblea de Boca Juniors llegó a un acuerdo con Hard Rock Café (tras una votación que tuvo 129 votos a favor y 59 en contra), para que se instale uno de sus locales en uno de los palcos de la Bombonera.

El acuerdo prevé la cesión de un espacio de 900 metros cuadrados, situado en el área donde hoy opera la confitería del estadio, y estipula un vínculo contractual por un período de diez años, con opción a prorrogarlo por otra década. De acuerdo con lo firmado, la institución percibirá el siete por ciento de la facturación total del restaurante, que abarca tanto los ingresos gastronómicos como los derivados de la venta de productos promocionales.

¿Cuánta plata le dejará Hard Rock Café a Boca? La compañía estima comercializar cerca de 100.000 cubiertos al año, lo que se traduciría en aproximadamente 350 millones de pesos anuales para Boca únicamente por el sector gastronómico. Esta proyección implica un incremento significativo en comparación con la concesión anterior, dado que se calcula que el nuevo convenio aportará ingresos diez veces superiores en moneda estadounidense.

Por su parte, Hard Rock Café se propone una meta ambiciosa que es posicionar su local en La Bombonera entre los tres más concurridos y rentables del planeta, junto a los de Londres y Nueva York. Para alcanzar ese objetivo, invertirá inicialmente dos millones de dólares, monto que se destinará a obras de infraestructura, diseño interior, mobiliario y equipamiento del restaurante. A su vez, el cuadro de la Ribera asumirá las tareas estructurales requeridas para entregar el espacio en condiciones operativas, en concordancia con los planes de modernización del estadio.