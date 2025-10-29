El mensaje de apoyo de Chiquito Romero para Agustín Marchesín: "Creo que se está siendo..."

Desde Argentinos, Chiquito Romero rompió el silencio para defender a Marchesín, su excompañero en Boca, en medio de las críticas por sus últimas actuaciones.

Chiquito Romero no se olvida de Boca. Aunque hoy defiende el arco de Argentinos Juniors, el exarquero del Xeneize salió a bancar públicamente a Agustín Marchesín, que atraviesa un momento de dudas y cuestionamientos por su rendimiento en las últimas fechas.

Marchesín llegó a Boca con peso propio: jerarquía, experiencia internacional y el desafío de reemplazar nada menos que al propio Romero. En el arranque, respondió con buenas actuaciones, pero el correr de los partidos lo puso bajo la lupa, en un arco donde el margen de error es mínimo y las críticas siempre suenan más fuerte que los aplausos.

Chiquito Romero defendió a Marchesín y pidió paciencia con el arquero de Boca



No se si el arquero necesita una ovación,… pic.twitter.com/mPG3oj279F — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) October 29, 2025 Por eso, las palabras de Chiquito no pasaron inadvertidas: “Creo que se está siendo injusto con Agustín Marchesín. Yo lo que quiero es que él se afiance en Boca y demuestre lo que demostró en Lanús y Santos Laguna. Es un tipo que atajó ni más ni menos que en Porto, no es uno más del montón”, expresó en diálogo con DSports Radio.

Además, Romero dejó una reflexión sobre la importancia del respaldo del hincha: “No sé si el arquero necesita una ovación, pero ya con un aplauso sentimos el apoyo y eso nos predispone de otra manera”, comentó, marcando la diferencia que puede generar la confianza del público.