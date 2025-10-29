Día, horario y detalles del decisivo Superclásico entre Boca y River en la Bombonera

Boca recibirá a River en un choque con sabor a final por la tabla anual y el boleto a la próxima Copa Libertadores.

El segundo Superclásico del año ya tiene día y hora. Boca y River, cara a cara por la Libertadores.

El Superclásico del fútbol argentino ya tiene fecha y hora confirmadas. Por la fecha 15 del torneo Clausura, Boca y River se enfrentarán el domingo 9 de noviembre, desde las 16:30, en La Bombonera. Será la segunda vez que se crucen en el año y promete ser decisivo para la lucha por los cupos a la Copa Libertadores 2026.

Todavía resta que se confirme el árbitro principal, aunque hay tres nombres sobre la mesa: Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez, este último el juez del duelo anterior, disputado el 27 de abril en el Monumental, cuando River se impuso 2-1 con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Miguel Merentiel convirtió para el Xeneize.

El equipo de Claudio Úbeda llega entonado tras vencer a Barracas Central, y antes del clásico visitará a Estudiantes este domingo desde las 16, en La Plata. Por su parte, el conjunto de Marcelo Gallardo recibirá más tarde a Gimnasia, desde las 20:30, con la misión de recomponerse tras la eliminación ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina.

Un Superclásico clave para la Copa Libertadores 2026 Tabla Anual Uno de los grandes condimentos que tendrá esta edición será su impacto en la tabla anual. Con Rosario Central ya clasificado a la Libertadores al alcanzar los 62 puntos, el segundo boleto se definirá, en buena parte, en la Bombonera.